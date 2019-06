Maturità 2019 al via con il tema d'italiano: le tracce della prima prova

L'attesa è finita per l'Esame di Maturità 2019. E' il giorno della prima prova, tradizionalmente dedicata al tema d'Italiano. Dalle 8.30 i candidati sono impegnati sulle tracce su cui si cimenteranno per realizzare un elaborato. Secondo prime indiscrezioni sulle tracce assegnate dal Ministero vi è l'analisi di un componimento di Giuseppe Ungaretti, 'il porto sepolto', parte della raccolta 'L'Allegria'. Tra gli autori proposti anche Corrado Stajano per 'Eredità del Novecento' e Leonardo Sciascia.

A differenza dello scorso anno, saranno 3 (e non più 4) le tipologie di tema tra cui scegliere: analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità con rispettivamente due, tre e due tracce.

Domani la seconda prova

Domani, invece, sarà il giorno della prova specifica per indirizzo. Anche per questo test, sono state introdotte novità importanti: per gli studenti del Liceo Classico è prevista una prova di traduzione da un testo latino, confrontarlo con un testo greco già tradotto in italiano e rispondere a tre quesiti. Per gli studenti del Liceo Scientifico, invece, vi sarà una prova mista matematica-fisica. Scomparsa la terza prova scritta, ovvero il test multi-materie, i candidati si cimenteranno direttamente con gli orali, tra fine mese e inizio luglio.

I numeri della maturità 2019

Circa 520mila gli studenti e le studentesse ammessi a sostenere l'esame, con 13161 commissioni insediate (ciascuna con 3 membri interni, 3 esterni e un presidente), non senza difficoltà per diverse le rinunce dei componenti e dei presidenti.