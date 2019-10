Da Bari alla Nigeria per assistere i bimbi nelle zone di guerra: la storia di Adiam

Una lunga esperienza in Nigeria, a fianco della popolazione locale per rendere più semplice l'accesso alle cure mediche salva-vita quando le strutture ospedaliere sono a rischio, in luoghi di crisi e guerra: è la storia di Adiam Woldemicael, chirurgo pediatra di Bari, operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere, da poco tornata dal Paese africano dove ha assistito la popolazione nel campo di Pulka, nello stato nigeriano del Borno.

Adiam Woldemicael sarà a Bari domenica 27 ottobre per un incontro nell'ambito di #Raccontiumani, progetto di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, alle istituzioni, ai giovani, alle scuole e a chiunque vorrà ascoltare i nostri racconti, contribuendo ad aprire nuovi scenari di riflessione ed approfondimento sull’intervento medico-umanitario. L'appuntamento, aperto al pubblico, è per le 19 al BurBeero.