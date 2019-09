Parte la mensa per i bimbi della scuola 'Perone', Romano: "Dopo le posate in plastica, ora via anche le bottigliette"

Da oggi anche i bambini della scuola elementare 'Clementina Perone', al quartiere Libertà, possono usufruire della mensa scolastica. In occasione dell'avvio del servizio si è recata nella scuola l'assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, accompagnata dal presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti.

“Oggi inauguriamo nella scuola Perone il servizio di mensa scolastica - ha detto Romano - completando il programma di miglioramenti che ha preso il via lo scorso anno, quando abbiamo avviato un servizio a basso impatto ambientale basato sul 100% di cibo biologico e in buona parte a chilometro 0, il trasporto scolastico elettrico e l’eliminazione delle posate di plastica. Durante quest’anno scolastico lavoreremo in particolare a un’attività di sensibilizzazione sulla sana alimentazione che preveda momenti informativi e ludici con il coinvolgimento di genitori, insegnanti e alunni, anche attraverso spettacoli di burattini. La refezione scolastica, a nostro parere, deve essere non solo un momento piacevole ma anche uno spazio educativo per imparare a mangiare più sano e a rispettare l’ambiente. Infatti, dopo aver eliminato oltre 3 milioni di posate di plastica l’anno, adesso intendiamo togliere dalle tavole e dai banchi di scuola le bottigliette di plastica, sostituendole con borracce pluriuso”.