Le luminarie natalizie accendono Polignano: buona affluenza di pubblico e qualche polemica per la 'card'

Affluenza importante di pubblico, nonostante il maltempo, ma anche qualche polemica: le prime giornate di 'Meraviglioso Natale' a Polignano, tra luminarie allestite nel centro storico e mercatini natalizi, hanno visto un alternarsi di opinioni, tra chi è soddisfatto dell'iniziativa e chi invece vorrebbe una migliore organizzazione. Tiene ancora banco la scelta di consentire l'ingresso nella città vecchia di Polignano, dove sono state predisposte le installazioni luminose, utilizzando una card elettronica da 5 euro. Gli unici esenti dal pagamento sono i bambini sotto i sei anni (ingresso libero), i residenti locali e quelli di Conversano (muniti di specifico pass). La disposizione sarà valida per le aperture dell'evento, ovvero i prossimi weekend fino al 7 dicembre e nei pomeriggi dall'8 dicembre al 6 gennaio 2019.

Come funziona l'accesso alle luminarie di Polignano

Tutti gli altri, invece, dovranno acquistare le GCard recandosi nei due infopoint di largo Gelso e nelle vicinanze del museo Pino Pascali. Qualcuno ha lamentato la presenza di code e moduli da compilare "per una passeggiata a piedi". Ad altri, invece, non è piaciuta la tariffa di 5 euro che vale solo per l'ingresso, senza poter essere restituita. Con la somma, infatti, si può entrare nell'area del borgo antico, ottenendo però anche alcuni omaggi in cibo e leccornie per i più piccoli. Per effettuare gli acquisti nelle casette, si potrà ricaricare la GCard attraverso i due infopoint nella città vecchia: la somma non spesa potrà essere rimborsata sempre negli infopoint. E chi non acquista la card? Potrà comunque passeggiare nella zona di lama Monachile o in piazza Moro dove vi sarà una pista per di pattinaggio su ghiaccio, nonché recarsi alla statua di Domenico Modugno dove è stato allestito un luminoso e gigante Babbo Natale.