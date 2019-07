Al via le aperture serali dei mercati rionali: si comincia dalle bancarelle delle Piscine Comunali

Al via, con l'arrivo del mese di luglio, le aperture estive dei mercati rionali della città di Bari. Un'occasione in più per fare shopping senza il caldo delle ore centrali della mattinata. L'intesa tra Comune e associazioni di categoria ha così portato alla riconferma della sperimentazione avvenuta con successo lo scorso anno. Quest'anno, l'iniziativa sarà valida nella prima settimana di luglio e nella prima di agosto.

Tutte le aperture pomeridiane dei mercati rionali di Bari

Si comincia proprio oggi da con le bancarelle delle Piscine Comunali. Domani, invece, sarà la volta del mercato di Carbonara. Mercoledì bancarelle pomeridiane a Santo Spirito e Torre a Mare. Confermati anche gli appuntamenti 'al calar del sole' per via Salvemini (giovedì) e del venerdì al San Paolo. Nessuna variazione e bancarelle di mattina, invece, per il mercato del sabato a Poggiofranco, per quello del martedì in via De Turco a Palese e del mercoledì in via Caldarola a Japigia.