Successo per la prima settimana estiva dei mercati di sera: l'appuntamento tornerà ad agosto

E' terminata con successo la prima parte dell'apertura serale dei mercati settimanali della città di Bari. L'ultimo atto si è svolto in via Ribera, al quartiere San Paolo dove in tanti hanno scelto di passeggiare tra le bancarelle nel tardo pomeriggio, fino alle 22.

Decaro: "Opportunità importante"

Nei giorni scorsi buon riscontro, complessivamente, anche in altri quartieri, come San Pasquale, Libertà e Carbonara: "Per il secondo anno consecutivo - spiega il sindaco Antonio Decaro - grazie all'impegno degli operatori mercatali della nostra città, abbiamo l'opportunità di poter fare i nostri acquisti tra le bancarelle del mercato anche di sera, magari con le temperature un po' più basse e permettendo di fare spese anche a chi non lo può fare di mattina".

I mercati di sera torneranno ad agosto: nella prima settimana, infatti, gli espositori saranno aperti dalle 16. L'orario pomeridiano coinvolgerà le bancarelle di via Portoghese e via Napoli, via Vaccarella a Carbonara, via Udine a Santo Spirito, via Valle e Giglioli a Torre a Mare, via Salvemini a san Pasquale e via De Ribera al San Paolo, da lunedì 5 a venerdì 9 agosto.