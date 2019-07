Tornano i mercati serali: da via Portoghese al San Paolo, sei appuntamenti con le bancarelle al calar del sole

Tornano dal 5 al 9 agosto le aperture serali dei mercati cittadini. Si tratta della seconda e ultima settimana dei 'mercati by night', dopo le aperture al calar del sole già sperimentate a inizio luglio.

Mercati serali: il calendario delle aperture di agosto

Le bancarelle resteranno aperte dalle 16 alle 22. Si comincia lunedì 5 agosto con il mercato di via Portoghese (Piscine Comunali). Il 6 sarà dunque la volta di via Vaccarella, a Carbonara. Doppio appuntamento, a Santo Spirito e a Torre a Mare il 7 agosto, mentre giovedì 8 è la volta di via Salvemini a Bari. Chiude il calendario di aperture serali il mercato di via De Ribera, al San Paolo, venerdì 9 agosto.

L'iniziativa è organizzata dall'assessorato allo Sviluppo economico d'intesa con le associazioni di categoria Fiva Confcommercio, Cisl, Goia Puglia, Ugl, Ali.