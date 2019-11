Giocattoli, artigianato e prelibatezze locali: tornano i Mercatini di Natale a Bari, 30 casette tra Muraglia e piazza Mercantile

Il Comune di Bari ha pubblicato il bando per la realizzazione dei tradizionali Mercatini di Natale, con 30 casette da allestire a Bari Vecchia. L'evento si svolgerà dal 6 al 31 dicembre e vedrà 20 chioschi sulla Muraglia, tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant'Antonio, e 10 in piazza Mercantile, di cui 2 riservati alle Onlus.

Al bando potranno prendere parte artigiani, anche del settore alimentare, hobbisti e coltivatori diretti di prodotti agroalimentari biologici o tipici pugliesi, non industriali. Tra le bancarelle si potranno vendere esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, prodotti di artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati in loco, nonché prodotti artigianali, non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici pugliesi non industriali in conserve.

Le casette saranno aperte dalle 10 alle 22.30 e fino alle 24 nella giornata del 23 dicembre. Tutte le istruzioni per partecipare al bando sono state pubblicate sul sito del Comune. “Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i mercatini natalizi a Bari vecchia - afferma l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone -, un’iniziativa che ormai rientra pienamente nel programma natalizio dell’amministrazione comunale. Le tradizionali casette in via Venezia e in piazza Mercantile racchiudono tutta l’atmosfera del Natale e delle sue tradizioni, oltre che rappresentare un’occasione per scegliere i regali da fare ai propri cari. Come accaduto nelle scorse edizioni, abbiamo voluto valorizzare e sostenere l’artigianato locale e i prodotti enogastronomici della nostra terra, che costituiscono una grande attrazione per il pubblico e un buon investimento per i venditori, senza dimenticare che i due mercatini abbelliscono notevolmente nel periodo natalizio quella parte della città particolarmente frequentata da cittadini e turisti”. conclude Palone.