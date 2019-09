Contro il caro libri, arriva il 'Mercatino dell'usato': al via da lunedì a Zona Franka

Studenti uniti contro il caro libri. E con l'anno scolastico ormai alle porte e il prezzo dei tomi adottati nelle scuole che continua a salire, si guarda nuovamente all'usato. È la filosofia alla base del 'Mercatini del libro usato', organizzato da ormai 15 anni dall'Unione degli studenti in tutta la Puglia. La compravendita di libri usati partirà il 2 settembre alle 10, nello spazio di Zona Franka, in via Dalmazia: si potrà venire ad acquistare o vendere i tomi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Si potranno anche rilasciare i libri in conto vendita, il cui prezzo di copertina sarà ridotto alla metà - come già accaduto - con un contributo simbolico preso per supportare le attività del sindacato.

La novità

A partire da quest'anno, poi, gli studenti dell'Uds Puglia hanno deciso di allargare il ventaglio di attività legate al supporto scolastico. "L'offerta mutualistica - spiega il coordinatore dell'Uds Puglia, Davide Lavermicocca - aumenta, dando avvio a dei veri e propri Centri della Solidarietà e del Mutualismo Studentesco in cui organizzare ripetizioni a basso costo, librerie sociali, aule studio, ecc".

Iniziative che quindi non si limiteranno solo all'area barese, ma saranno trasversali su tutto il territorio pugliese.

Ti aspetto il 2 settembre dalle ore 10.00 in via Dalmazia, 35 a Bari (Zona Franka) per un momento di confronto con la stampa che stiamo organizzando per dare risalto a queste iniziative che stiamo organizzando da nord a sud della Regione.