Cantiere in fermento per il nuovo mercato di Japigia: al via i lavori per i pilastri della copertura

Prende sempre più forma il nuovo mercato comunale di via Peucetia a Japigia, futura casa delle bancarelle che, si spera ancora per pochi mesi, stazionano giornalmente in via Pitagora: sono cominciati i lavori per installare 20 pilastri a supporto della copertura.

L'intervento sarà completato entro la fine della prossima settimana, meteo permettendo. Pronte anche le 10 travi in legno lamellare che poggeranno sull'estremità dei piloni e sosterranno la copertura. La prima sarà montata, spiega il comune, "presumibilmente entro la settimana prima di Natale".

Per vedere la copertura completa bisognerà però attendere fine marzo. nel frattempo sono stati ultimati gli interventi per realizzare le strutture dei 72 box previsti. Nelle prossime settimane cominceranno i lavori per finiture e impianti tecnologici. L'obiettivo è consegnare il nuovo mercato entro l'estate 2020.