"Soldi o meno tasse agli operatori in difficoltà dopo il trasferimento", dal Municipio 2 richiesta d'aiuto per i mercatali di via Amendola

E' stato approvato, dal Consiglio del Municipio 2, un ordine del giorno in cui si chiede al Comune di Bari di sostenere economicamente i commercianti del nuovo mercato di via Amendola, nel quartiere San Pasquale, i quali sarebbero in difficoltà dopo il trasferimento, a novembre scorso, nella nuova sede coperta, lasciando la storica via Nizza.

Il provvedimento, proposto dal M5S, ha ricevuto il voto di tutti i consiglieri, compresi quelli di maggioranza: "Il trasferimento del mercato di via Nizza per motivi sanitari nella nuova sede individuata dal Comune in una struttura coperta in via Amendola - spiegano i pentastellati - ha messo in ginocchio infatti attività che precedentemente vivevano di una clientela consolidata. Molte saracinseche si stanno abbassando e le attività di promozione e pubblicità, oltre che di sistemazione della viabilità, promesse dall’ assessore Palone e dal sindaco Decaro rischiano di avere effetto solo nel medio lungo periodo". L'atto del Consiglio di Municipio "impegna politicamente - aggiunge il consigliere M5S Vincenzo Moncada - ad esonerare i Commercianti Assegnatari dei box dal pagamento del canone tramite una misura una tantum o attraverso un incentivo economico appositamente erogato da parte del Comune di Bari".