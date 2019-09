Dieci anni di attesa e ritardi: consegnate le chiavi dei box del nuovo mercato di via Amendola

Tra un mese potrebbe aprire, finalmente, il nuovo mercato di via Amendola: nel quartiere San Pasquale di Bari il Comune ha infatto consegnato, questo pomeriggio, le chiavi per i 29 box della struttura che ospiterà 12 commercianti attualmente su strada in via nizza e altri vicncitori del bando pubblico proposto dalla Ripartizione Sviluppo Economico di Palazzo di Città.

Il lunghissimo iter per l'apertura

Una storia durata ben 10 anni quando, nel 2009 il Comune, la Regione Puglia e la Edocos avevano firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione, nell'ambito di un progetto di riqualificazione edilizia dell'area. Da lì le lungaggini burocratiche che ne hanno frenato l'apertura. A ottobre 2018 i lavori erano stati finalmente conclusi ma il rilascio delle autorizzazioni aveva richiesto diverse modifiche, come spiegato dal sindaco Decaro alcune settimane fa. Numerose le prescrizioni per conseguire il certificato antincendio. Il progetto originario è stato migliorato sul fornte dell'illuminazione e dell'aerazione. Si è dovuto intervenire anche per sistemare l'impianto elettrico e il parcheggio sotterraneo da 50 posti auto, che sarà utilizzato come autorimessa. Il lunghissimo iter si è completato a inizio settembre con il rilascio del certificato di collaudo. La struttura si estenderà su 1445 mq dove troveranno spazio numerose attività commerciali. Questo pomeriggio si è svolta la cerimonia di consegna alla quale hanno preso parte il sindaco Antonio Decaro, l'assessore al Commercio Carla Palone e il presidente del Municipio II, Gianlucio Smaldone.

Palone: "Speriamo si possa aprire entro un mese"

“Abbiamo mantenuto un impegno con gli operatori che ci hanno sempre dato fiducia - spiega Palone - nonostante i ritardi. Gli abbiamo chiesto di stringere i denti e di fare altri sacrifici ancora per un’estate per far fronte alla necessità di ottenere tutti i collaudi necessari alla consegna dell’immobile. Oggi finalmente consegniamo nelle loro mani le chiavi dei box: da questo momento saranno loro i responsabili del nuovo mercato, che speriamo possa aprirsi alla città entro un mese".