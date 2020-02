Una grande festa di Carnevale per sostenere il mercato di via Amendola in difficoltà: "Tanti cittadini non lo conoscono ancora"

Una grande festa di Carnevale per sostenere il nuovo mercato di via Amendola che, dopo l'apertura a fine 2019, non ha ancora ingranato come gli operatori speravano. Giovedì 20, dalle 16.30, si svolgerà l'appuntamento 'Carnevale a Buon mercato', tra eventi, laboratori, musica e degustazioni. All'appuntamento prenderanno parte anche il sindaco Antonio Decaro, l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone e il presidente del Municipio 2, Gianlucio Smaldone.

Un'opportunità, per i cittadini, di conoscere la struttura, e per i mercatali, di farsi conoscere al meglio e invertire la rotta dopo un inizio non favorevole da quando le vecchie bancarelle di via nizza hanno occupato i box della nuova struttura. L'idea, promossa dalla Rete Civica Urbana Carrassi-San Pasquale-Mungivacca, è partita dalla Commissione Cultura del Municipio 2: "Nel corso del Consiglio monotematico del 28 gennaio, alla presenza dell’assessora Carla Palone, sulla situazione di criticità lamentata dagli operatori mercatali – spiega la consigliera municipale Alessandra Abbatescianni (Decaro Sindaco), presidente della Commissione – ci siamo resi conto, anche confrontandoci con gli operatori stessi, che il mercato ha bisogno di pubblicità perché tanti cittadini non sanno ancora dello spostamento nella nuova struttura"

"Dopo aver condiviso l’idea con il Consiglio Municipale e il presidente Gianlucio Smaldone - aggiunge Abbatescianni - , abbiamo pensato di organizzare delle attività di promozione all’interno del mercato stesso, coinvolgendo la Rete Civica Urbana Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, che da tempo sta portando avanti attività socioculturali nei quartieri e che era la realtà più adatta a collaborare per la riuscita dell’iniziativa. In effetti, il confronto è stato fruttuoso e questa festa è l’inizio di una futura e bella collaborazione tra istituzioni e realtà associative del territorio".