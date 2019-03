Attesa senza fine per il nuovo mercato di via Amendola: lavori completati a novembre, collaudi da ultimare

Lavori terminati da novembre ma collaudi ancora da completare: da mesi operatori e residenti del quartiere San Pasquale attendono l'inaugurazione del nuovo mercato di via Amendola, struttura da 29 box pronta ad ospitare i 12 operatori del mercato di via Nizza che, conseguentemente, sarà smantellato. L'edificio si estende per 1445 mq ed è dotato anche di un piano interrato con 50 posti auto. La conclusione dei cantieri, annunciata dal Comune a novembre scorso, aveva fatto ipotizzare un'apertura del mercato per dicembre. Da allora non vi sono state novità sostanziali per quello che è ormai uno dei pochi mercati rimasti ancora su strada.

Come sarà il mercato di via Amendola

I lavori da circa 2 milioni di euro, attesi già dal 2009, rientravano in un accordo tra Comune, Regione e Edocos: la struttura rientrava nelle opere di urbanizzazione, nell'ambito di una riqualificazione complessiva edilizia dell'area che ha visto la realizzazione anche di strade e palazzine. Il progetto, inoltre, è stato migliorato per garantire condizioni migliori per gli operatori, in particolare per la ventilazione, l'illuminazione e la conservazione dei prodotti. Oltre ai 12 operatori di via Nizza, ve ne saranno altri dopo il bando pubblicato dal Comune per l'assegnazione dei locali rimasti.

Galasso: "Operatori attendono l'apertura"

Il Comune, in ogni caso, attende novità dal soggetto costruttore: "Al momento - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - sono in corso le procedure di collaudo e certificazione del mercato. Solo quando saranno completate, prenderemo in carico la struttura. Stiamo sollecitando l'azienda affinché si possa procedere più celermente, anche perchè i lavori sono ormai completi. I mercatali, tra l'altro, l'hanno vista e vorrebbero cominciare a lavorare al più presto all'interno".