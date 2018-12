Apertura extra per il mercato di via Salvemini: bancarelle attive fino alle 20

Orario extra per il mercato di via Salvemini, nel quartiere San Pasquale di Bari. Il popolare contenitore commerciale e di bancarelle settimanali resterà attivo, nella giornata di oggi, fino alle 20, consentendo ai cittadini di poter effettuare acquisti con più tempo e tranquillità. Un'occasione in più, per tanti, di completare i regali di Natale. Nei giorni che precedono le Feste, numerose aperture speciali per mercati settimanali e giornalieri, in diversi quartieri della città (QUI L'ELENCO).