Messa dell'Immacolata all'Amiu Puglia: "Omaggiata la statua della Madonna ritrovata dagli operatori"

La chiamano 'Madonna dell'Amiu', perché fu ritrovata 50 anni fa da uno degli operatori dell'azienda che gestisce il servizio di recupero rifiuti in città. Da allora, nel giorno dell'Immacolata, la statua della Santa Vergine viene esposta e omaggiata durante la messa celebrata nella sede dell'Amiu. Anche stamattina, come da tradizione, il personale dell'azienda si è riunito per la celebrazione officiata da monsignor Domenico Ciavarella.

Presenti anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il presidente dell'Amiu, Sabino Persichella, il direttore generale dell'Amiu, Antonio Di Biase, e ai due componenti del cda, Antonella Lomoro e Vincenzo Buono. "È stato un momento di profondo raccoglimento e sentita preghiera, che ha unito i dipendenti nell’omaggio alla Madonna dell’Amiu" ricordano dall'azienda.