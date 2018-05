Roghi tra le campagne di Santa Rita, Decaro a muso duro: "La giustizia arriva sempre"

Roghi incontrollati tra le campagne di Santa Rita, l'ultimo nella giornata di ieri, con la colonna di fumo nero postata da decine di utenti sui social. Un fenomeno che l'amministrazione sta provando a tenere sotto controllo con fototrappole e sanzioni. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha voluto mandare un messaggio ai responsabili:

Questo è quello che continua ad accadere tra Carbonara e Santa Rita. Se pensate di farla franca, vi sbagliate di grosso perché come è stato dimostrato in questi anni la giustizia arriva sempre.

Come ricorda il primo cittadino, la polizia municipale sta già visionando le immagini delle telecamere in zona. "Questa immagine, come tutte le altre segnalazioni che ci arrivano dai cittadini su questa questione - ricorda - è stata mandata ai Carabinieri che stanno già svolgendo un'indagine e che ieri, partendo da queste segnalazioni, hanno fatto sopralluoghi e controlli aerei".