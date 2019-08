Prosegue il gran caldo: temperature in rialzo fino a martedì, per Ferragosto arriva il Maestrale

Giornate roventi e temperature in rialzo, fino a 38 gradi: è quando ci aspetta per la prima parte della prossima settimana, verso Ferragosto. Le previsioni meteo, infatti, annunciano giornate soleggiate un aumento dei valori massimi, già di per sé poco sopportabili in questo week-end. Il picco dovrebbe verificarsi per martedì. Da l14, invece, vi sarà l'arrivo di venti di maestrale che porteranno un po' di refrigerio e un clima meno bollente, tendenza che proseguirà anche nelle giornate successive al 15.