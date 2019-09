Dal sole al tempo perturbato, le previsioni per la prossima settimana: da mercoledì peggiora

Dal sole al maltempo nel giro di pochi giorni: sarà una settimana all'insegna della variabilità su Bari e provincia, verso il week-end che segnerà l'apertura della Fiera del Levante. Domani, martedì e mercoledì ci attendono condizioni di tempo sereno o poco nuvoloso, senza eccessi di caldo e temperature non oltre i 28 - 29 gradi. Da mercoledì, invece assisteremo a un graduale peggioramento con tempo perturbato in particolare nelle ore centrali della giornata. La tendenza proseguirà fino a domenica, segnando di fatto l'arrivo 'meteorologico' dei primi segnali d'autunno. Le minime, in ogni caso, non scenderanno mai sotto i 20 gradi.