Laurea honoris causa in Medicina: da Uniba il riconoscimento a Michele Mirabella

Michele Mirabella si 'laurea' in Medicina. Il riconoscimento honoris causa al noto giornalista, saggista e conduttore tv, originario di Bitonto, è stato consegnato ieri dall'Università di Bari nell'ambito di una cerimonia che si è tenuta nell'aula magna della facoltà di Medicina.

Una decisione, quella di attribuire la laurea honoris causa a Mirabella, presa - ha ricordato il rettore Uricchio - all'unanimità dal Senato accademico, come attestazione "di profondo affetto e di riconoscenza" per Mirabella, in particolare per il suo impegno come comunicatore e divulgatore in ambito scientifico: Mirabella, infatti, è stato per oltre un ventennio conduttore della trasmissione televisiva di Rai 3 'Elisir', oggi 'Tutta salute'.

"E' una grande commozione ricevere questa laurea, più di quanto sia accaduto con la laurea in lettere conseguita nell'Ateneo barese e per la laurea honoris causa in Farmacia", ha commentato Mirabella ricevendo il riconoscimento.