Una velostazione per Modugno: sì al progetto per i lavori in piazza De Nicola

Anche Modugno avrà la sua velostazione. Il progetto per la realizzazione della struttura ha ottenuto lo scorso 31 dicembre il via libera della giunta comunale, come rende noto il sindaco Nicola Magrone.

La ciclostazione sorgerà in piazza De Nicola, alla periferia sud-est della cittadina, in un immobile nella disponibilità del Comune che sarà riqualificato per lo scopo. I fondi - circa 250mila euro - sono stati assegnati al Comune nell'ambito del Patto per Bari Metropolitana. Duplice l'obiettivo dichiarato dell'operazione: "favorire la mobilità sostenibile e valorizzare il percorso cicloturistico verso il borgo medievale di Balsignano", spiega il primo cittadino.

Come sarà la velostazione

Il progetto prevede la fornitura per noleggio otto bici elettriche a pedalata assistita (collegate a un sistema di localizzazione satellitare GPS) e otto bici tradizionali (muscolari), più una barra di attracco e bloccaggio per entrambe le tipologie e la dotazione di venti carica-batterie. La ciclo-stazione sarà gestita in maniera totalmente automatica da un apposito software: l'accesso, il prelievo delle bici e l’uscita dalla ciclo-stazione saranno consentiti con sistema di riconoscimento denominato “RFiD Card”. Gli attracchi di sicurezza saranno universali e accetteranno qualsiasi bici in commercio. L'intero immobile sarà dotato di impianto videosorveglianza.