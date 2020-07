Avanti con i lavori per il nuovo porto di Molfetta, sarà pronto nel 2022: "Polo logistico più grande del Sud Adriatico

Sarà pronto per maggio 2022 il nuovo porto commerciale di Molfetta: è in corso di costruzione, infatti, il secondo braccio del molo di sopraflutto, parte degli interventi di 55 milioni che vedranno anche la realizzazione di una diga foranea per proteggere l'area portuale e consentire a pescherecci e mercantili di sostare in sicurezza in caso di maltempo.

Previsto anche il dragaggio del porto per consentire l'attracco a Molfetta di navi Ro Ro, cioè quelle in grado di trasportare automobili, autocarri e vagoni ferroviari. Il progetto poi vedrà la realizzazione del porticciolo turistico e dei cantieri navali. A regime, i lavori in corso daranno lavoro a una 40ina di persone. Ciò equivale a garantire alle maestranze, per lo più del territorio, stipendi per due milioni di euro fino a maggio 2022.

“Molfetta cresce – commenta con orgoglio il sindaco Tommaso Minervini – il nuovo porto commerciale collegato alla Zona industriale farà della città la più grande stazione logistica merci dell’Adriatico meridionale. E il trasporto merci, dal mare direttamente sulle rotaie, significherà minore inquinamento e uno spostamento veloce delle merci che in meno di 24 ore potranno giungere anche in Nord Europa. Una visione politica lungimirante, di giunta e consiglio, che rende ancora più appetibile la nostra zona industriale su cui già è stato espresso interesse da parte di gruppi industriali stranieri che intendono collocare qui nuovi insediamenti produttivi con importanti ricadute occupazionali”