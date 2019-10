Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Molfetta, “un tesoro di città”…anche in America Presentato il 14 settembre 2018, il libro “Un tesoro di città. Molfetta raccontata ai ragazzi” di Paola de Pinto, continua a conquistare il pubblico dei più piccoli. Promosso dal Museo diocesano di Molfetta e dalla FeArT, ente gestore, pubblicato dall’Editrice L’Immagine e sostenuto dall’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta, il volume, che racconta con un linguaggio semplice e divertente le vicende e i protagonisti della storia e dell’arte cittadina, è giunto in pochi mesi alla seconda ristampa. Tanti i bambini e i ragazzi che si sono lasciati coinvolgere insieme a genitori e insegnanti dalla piacevole lettura del volume, resa ancora più accattivante grazie alle colorate illustrazioni di Gabriella Carofiglio. Nelle scorse settimane il libro ha varcato i confini nazionali, giungendo finanche in America, nel New Jersey proprio ad Hoboken in occasione della grande festa della Madonna dei Martiri è stato distribuito ad alcune famiglie della comunità molfettese emigrata. Grazie alla collaborazione tra il Museo diocesano e l'Associazione Oll Muvi, ai più conosciuta come I Love Molfetta, alcune copie sono “atterrate” negli Stati Uniti e sono giunte tra le mani di piccoli lettori d’oltreoceano, tra cui Angelica e Antonella da pochi anni emigrati con i genitori da Molfetta negli States. Figli e nipoti di emigrati molfettesi si sono appassionati ad una lettura che racconta anche le loro origini. Il filo che congiunge le due comunità non si spezza, anzi continua a rafforzarsi grazie a questa e a tante altre iniziative che veicolano, promuovono e coltivano l’amore per le tradizioni e la terra d’origine. Le due realtà promotrici coltivano l’idea di poter realizzare una versione inglese del libro per ragazzi per rinsaldare un legame, che passa anche e soprattutto attraverso la conoscenza. “Quello che sta accadendo – commenta l’autrice – mi rende orgogliosa e felice. Orgogliosa della mia terra che è anche casa di tanti emigrati di origini molfettesi, una città che continua a conquistare con le sue bellezze e la sua autenticità grandi e piccini. Sono felice perchè questo libro può diventare un piccolo strumento anche per i più lontani per conoscerla e amarla”. Nel mese di settembre ad Hoboken, nel New Jersey, in occasione della festa gemella della Madonna dei Martiri l'associazione Oll Muvi, ai più conosciuta come I Love Molfetta che da sempre promuove la città all'estero, ha presentato diversi libri realizzati per far conoscere le bellezze di Molfetta.