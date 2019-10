"Matricole, prendete il volo", al Politecnico il nuovo anno accademico comincia in mongolfiera

Un'accoglienza davvero speciale per le matricole dell'Anno Accademico 2019-2020 del Politecnico di Bari: nella giornata di festa, svoltasi nel Campus Unviersitario, non è mancato il volo in mongolfiera per ammirare le sedi unviersitarie e la città dall'alto. Un modo davvero speciale per cominciare l'esperienza universitaria, intitolato 'Matricole, prendete il volo'. La mattinata è poi proseguita, dopo gli onori 'di casa' del neo rettore Francesco Cupertino, tra arte, con uno spettacolo di danza scrobatica della compagnia 'Rex Extensa' di Elisa Barucchieri, stand e un buffet per i nuovi arrivati.