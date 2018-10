L'ipocrisia dei 'razzisti terroni' raccontata con ironia in un video: il monologo di Andrea Pennacchi conquista il web

Il suo monologo ha fatto il giro del web, 'spinto' anche dalle condivisioni di importanti influencer come Selvaggia Lucarelli. Al centro del video 'This is racism', c'è un argomento che continua a smuovere l'opinione pubblica: il razzismo dilagante in tutta Italia, che è riuscito a unire Nord e Sud del Belpaese, come ricorda il protagonista della clip, l'attore Andrea Pennacchi, che si cala nei panni di un te. Una doccia fredda che dura quattro minuti e mezzo, in cui si mostrano tutte le ipocrisie dell'attuale dibattito sull'immigrazione, destinato proprio a chi Pennacchi saluta all'inizio del video: i terroni che ora hanno trovato un nemico comune nei migranti. "I negri sono riusciti a fare quello che Cavour non è riuscito a fare: unire gli italiani": basta una frase del video pubblicato su Youtube per far comprendere la pungente ironia del video.

Ma da dove nasce l'idea? Lo racconta lo stesso attore nell'intervista rilasciata a Padovaoggi.