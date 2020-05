A Bari si girerà in monopattino

Saranno collocati fino a 1500 monopattini, in varie postazioni della città, a disposizione di tutti i cittadini attraverso una app che permetterà di individuare il mezzo, prenderlo e pagare il servizio.

Lo ha annunciato questo pomeriggio Antonio Decaro con tanto di foto: "Presto a Bari potremo girare in monopattino, ma senza doverne comprare uno. Abbiamo pubblicato il bando per individuare le aziende che gestiranno il servizio di monopattino sharing".

"In questi mesi di lockdown abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di salutarci e anche di muoverci in città. I mezzi pubblici non possono più contenere troppe persone e non ci possiamo permettere di tornare tutti all'automobile.

Bciclette e monopattini saranno il nostro futuro, insieme ad un piano di mobilità sostenibile che porterà in città nuove piste ciclabili, aree pedonali e zone 30- 20 e 10 km/h. La prima sfida per me sarà imparare ad utilizzarlo"

