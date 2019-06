Monopoli: grande successo del convegno contro le droghe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è svolto, nel cortile del castello di Monopoli, in provincia di Bari, il convegno intitolato “Informare per prevenire: guida ad un divertimento sicuro”, organizzato dall’associazione Dico NO alla droga, nella sezione pugliese, in collaborazione con il Comune di Monopoli . Un momento volto ad approfondire la tematica dell’informazione come strumento per contrastare l’uso delle droghe e dell’alcool per tutti i cittadini che hanno partecipato. L’unico strumento per prevenire l’uso e l’abuso delle droghe, ormai constato, è l’informazione, in quanto, come disse l’umanitario L. Ron Hubbard “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” e per questo i volontari dell’associazione Dico NO alla droga Puglia, da tempo si battono per diffondere una estesa cultura di conoscenza. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Monopoli, Angelo Annese, è stata introdotta la presidente dell’associazione, l’avvocatessa Barbara Fortunato, impegnata da tempo nell’organizzazione di occasioni di incontro con il pubblico come questa e che ha dato il via ad una campagna per la stagione estiva dal titolo “Ubriacati di vita, fatti di sogni”, dove incontreranno i ragazzi del territorio. Durante la serata hanno dato il loro contributo il dottor Giuseppe Poggi, commissario della sezione Antidroga di Bari, la dottoressa Doda Renzetti, segretaria dell’AIA, l’Associazione Italiana Alcologica e Pierpaolo Ramondetta, vice presidente dell’associazione Dico No alla Droga Puglia. Il si è poi concluso con l’architetto Ilaria Morga, assessore ai servizi sociali della città di Monopoli. Al termine della tavola rotonda è seguita la distribuzione degli opuscoli della campagna “La verità sulla droga” svolta dai volontari che hanno distribuito il materiale informativo ai commercianti e ai cittadini. Ufficio Stampa Dico NO alla droga Puglia

Gallery