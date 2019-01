Da Parco della Vittoria a... Via Sparano: il Monopoly parla barese e diventa virale

Parco della Vittoria, via Roma e Bastioni Gran Sasso? Decisamente superati, soppiantati da via Caccuri, via Sparano e via Dalmazia. E le stazioni? Sostituite da panifici celebri tra Borgo Antico e Madonnella, per non parlare delle 'utilities' che diventano Amgas e AqP. Il Monopoly parla decisamente barese grazie alla divertente e virale trovata disponibile sul gruppo facebook Bari Vhs. Il gioco è scaricabile gratuitamente, essendo disponibili tabellone e tutte le carte delle proprietà.

Come nella versione classica (l'originale italiana del 1935 era basata in gran parte sui luoghi della città di Milano) le vie del capoluogo pugliese vengono collocate in ordine di 'prestigio' e zona, partendo dalle meno onerose via Ravanas e via Modugno, fino alle costosissime pigioni da pagare in corso Cavour, via Piccinni e Barialto. La chicca finale è la casella per andare in prigione: nel Monopoly barese basta... uno scippo.