Dalla focaccia al faro, passando per 'Largo Plebiscito': la città di Monopoli ha il suo Monopoly

Offrire focaccia barese come imprevisti, case da acquistare in 'Largo Plebiscito', 'Cala Porto Bianco' e 'via Mulini': il celebre gioco da tavolo del Monopoly avrà dal 17 luglio l'edizione dedicata alla città di Monopoli. Edito da Hasbro e distribuito da Palmitessa Giocattoli, la versione speciale riproduce le zone più tipiche del centro sudbarese, con un tocco decisamente made in Puglia per le dinamiche presenti in caselle e carte.

La presentazione della nuova edizione è avvenuta nel castello Carlo V di Monopoli assieme, tra gli altri, al sindaco Angelo Annese, al vice sindaco della città metropolitana di Bari Michele Abbaticchio e al direttore generale di Puglia Promozione Matteo Minchillo, i quali hanno giocato simbolicamente la prima partita. Prevista, nei prossimi mesi, anche una campagna social con l'hashtag #lacittàdelgioco con protagonisti alcuni cittadini i quali presenteranno il gioco a collezionisti e turisti,