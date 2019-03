VIDEO | Al Politecnico la monoposto progettata dagli studenti: "Sarà in pista per i campionati di Formula Sae"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una struttura a sandwich ibrida in fibra di carbonio con interni in balsa, un motore Honda di derivazione motociclistica, che può far raggiungere alla monoposto i 110 km. A guardare le caratteristiche della 'PC5 18 Evo' non ci si capacita che a realizzarla è stato un team di studenti del Politecnico, riuniti nel progetto ‘Poliba corse’. La vettura è stata esposta in mattinata all'ingresso del Politecnico in occasione del convegno sulla sicurezza stradale organizzato dall'Old Cars Club Bari per lanciare la sesta edizione del ‘Gran Premio di Bari’, la corsa commemorativa dedicata ai modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo, in programma dal 26 al 28 aprile nel capoluogo. Ci siamo fatti raccontare qualche dettaglio sul progetto 'Poliba Corse'.