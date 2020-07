Da Terlizzi a Trinitapoli, la Puglia piange la scomparsa di padre Bernardino: "Aveva salvato tanti giovani dalla droga"

Da Terlizzi a Trinitapoli, un cordoglio che unisce due province, quello di padre Bernardino Bucci, scomparso questa mattina nel comune foggiano in cui aveva guidato per decenni la parrocchia dei Cappuccini. "Hei, uagliò”, e richiamava all'ordine i suoi ragazzi con autorevolezza e affetto" il ricordo del sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ricordando come i suoi ragazzi erano "anime da forgiare nella preghiera, con i campi scuola"

Lo stesso sindaco frequentava l'oratorio di Padre Bernardino, in gioventù: "Il suo impegno al fianco delle giovani generazioni era costante, alternando con sapienza momenti culturali e formativi al gioco e la spensieratezza dell'essere giovani e di crescere insieme". Negli Anni '80, padre Bernardino salvò decine di ragazzi dalla droga: "Fu un vero prete-coraggio, andando a scovare casa per casa chi era caduto nella trappola; quanti ne ha aiutati, portandoli nelle comunità di recupero, senza alcun timore di doversi scontrare con la criminalità che spacciava morte" aggiunge il primo cittadino.

Padre Bernardino esigeva rigore e consapevolezza dai fedeli. "Con Enzo Arbore – ricorda – organizzò veri e propri corsi di formazione sulle Sacre scritture, per preparare cattolici in grado di contrastare ogni degenerazione valoriale e la presenza di altre professioni religiose". "Ci mancherà – conclude il primo cittadino – perché per intere generazioni di trinitapolesi è stato un secondo padre, una guida, un punto di riferimento umano, sociale e religioso. Ha contribuito con affetto ed autorevolezza a formare questa comunità".