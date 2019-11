Lutto nel mondo dell'editoria, è morto Diego De Donato: da Bari riferimento della cultura nazionale

Lutto nel mondo della cultura: è morto a 90 anni, a Bari, Diego De Donato, editore di prestigio che nel 1947 rilevò la Leonardo da Vinci, trasformandola in un riferimento di livello nazionale. La casa editrice, fin dai primi anni, pubblicò opere di grandi autori come Fosco Maraini, Carlo Levi, Rocco Scotellaro e di maestri tedeschi e russi come Rainer Maria Rilke e Viktor Sklovskij. La prima traduzione italiana del celebre romanzo di Michail Bilgakov, Il Maestro e Margherita, venne pubblicata nel 1967 proprio dalla Leonardo Da Vinci

Non solo letteratura ma anche saggistica con l'Ecole Barisienne e il gruppo di studiosi del calibro di Giuseppe Vacca, Franco Cassano, Arcangelo Leone De Castris. La Leonardo Da vinci terminò le sue pubblicazioni nel 1989