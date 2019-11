Addio a Fred Bongusto, a Bari il cantante di 'Una Rotonda sul mare' era stato consigliere comunale

La musica italiana piange Fred Bongusto, scomparso a 84 anni dopo una grave malattia. Un maestro della canzone del Belpaese, dall'eleganza musicale senza tempo e dalla voce inconfondibile autore di classici intramontabili come 'Una rotonda sul mare' e 'Spaghetti a Detroit', entrati nel patrimonio culturale di tutti, ma anche di celebri colonne sonore di film.

L'artista, nato a Campobasso nel 1935, aveva un rapporto speciale con la città di Bari, avendo ricoperto la carica di consigliere comunale nei primi anni '90, ai tempi di Enrico Dalfino sindaco. Bongusto venne eletto nel 1990 con la lista del Partito Socialista e rimase a Palazzo di Città per due anni (nella foto in basso, tratta dal Fb di Ludovico Abbaticchio, è colui che indossa ua camicia rosa, ndr). Non solo musica, ma anche impegno politico sul campo, in anni non facili per l'Italia e in una città all'epoca molto complicata com'era la Bari di inizio anni '90.

I funerali del popolare cantante si svolgeranno lunedì 11 nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma.

