Giubbino e casco nelle mani: sul sagrato della Basilica il ritrovo dei centauri per la 'motobenedizione'

Una schiera di moto sul sagrato della Basilica di San Nicola. Tantissimi i centauri che questa mattina si sono ritrovati a Bari vecchia per il tradizionale appuntamento con la 'motobenedizione'. Un evento che unisce fede e passione per le due ruote, promosso dall'associazione 'Angeli della strada'. Dopo la benedizione, impartita dal priore padre Giovanni Distante, la mattinata di festa per i partecipanti è proseguita a Modugno, per un aperitivo in compagnia.