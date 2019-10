Automobilisti sfrecciano su viale Unità d'Italia: raffica di multe con il telelaser

Dieci multe in una sola mattinata con il telelaser per altrettanti conducenti 'beccati' per aver superato i limite di 50 kmh in viale Unità d'Italia: è in pieno svolgimento l'attività di prevenzione voluta dalla Polizia Locale di Bari e dal Comune per prevenire incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti, in uno dei tratti più trafficati della città. Sanzionati anche diversi conducenti per uso del cellilare alla guida, tra cui un ciclista.Le pattuglie dei vigili, nella notte, hanno anche denunciato un automobilista poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.4 grammi al litro, di gran lunga superiore al limite consentito.

”La sicurezza stradale - spiega il sindaco Antonio Decaro - è diventata per l'amministrazione comunale una priorità. Purtroppo dove ci è possibile stiamo intervenendo con modifiche strutturali per indurre gli automobilisti a moderare la velocità ma è impossibile sulle strade che servono per l'ingresso e l'uscita dalla città. Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia locale che hanno preso a cuore questa battaglia contro gli irresponsabili, che oltre a mettere in pericolo la propria vita rappresentano un pericolo per gli altri".

"Stiamo intensificando i controlli - ha aggiunto il comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo - per il rispetto dei limiti di velocità negli assi di scorrimento quali Viale della Repubblica o Via Fanelli ove sorprendiamo dei conducenti sfrecciare, sugli attraversamenti pedonali, addirittura a 70 km/h. Sono convinto, il nostro sacrificio, sebbene a volte poco apprezzato e criticato dagli 'indisciplinati', consentirà, un abbattimento della sinistrosita a tutela soprattutto dei pedoni e dei residenti nelle zone centrali".