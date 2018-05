Strade e marciapiedi rimessi a nuovo: conclusi i lavori di manutenzione nel Municipio V

Tra rifacimento dell'asfalto e dei marciapiedi, 36 strade del Municipio V rimesse a nuovo dai lavori appena conclusi. Al termine degli interventi sono circa 56mila i metri quadri di nuovo asfalto posati, equivalenti a una strada di 3 metri larghezza lunga 18 chilometri. Quanto ai marciapiedi, tra nuovi e riqualificati sono oltre 1062 i metri quadri interessati, che corrispondono a una lunghezza di oltre 700 metri di un marciapiede largo 1,5 metri.

“La sensazione che si ha oggi percorrendo le strade del Municipio – commenta Galasso - è di ordine, dovuta anche al fatto che in molti casi le lavorazioni hanno interessato tratti di strade e marciapiedi molto estesi. Grazie a questo appalto siamo riusciti a risolvere anche problemi atavici, come la realizzazione del marciapiede di via Dalmazia, a servizio di un plesso scolastico a Santo Spirito e a rifare il piano viabile di via Lembo e traverse, l’intervento più esteso in termini di lunghezza insieme a via Nisio, a Palese. Senza dimenticare i lavori in via Napoli, via Nazionale, zona di via Gabriele D’Annunzio, via Enzo Ferrrari, via Tenente Ranieri, via Modugno e strada del Baraccone. In questi giorni stiamo chiudendo la progettazione di altri due appalti per complessivi dieci milioni di euro di nuove manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi, che ci consentiranno di cantierizzare ulteriori lavori per due milioni di euro sempre nel territorio del Municipio V”.

Le strade interessate sono: Strada Catino, via della Tolleranza / via Iqbal Masih, via Conte Mossa via Giuseppe Lembo / Traversa via Giuseppe Lembo, via Palermo, via Dalmazia, piazza Stazione (corso Giuseppe Garibaldi), via Napoli, incrocio via Napoli / via Firenze, via Lecce, strada Sassanelli, via Giuseppe Volpe, via Giovanni Bellardi, via Capitano Maiorano, via Tenente, via Domenico Renna, via Armando Diaz, incrocio via Armando Diaz / via Girolamo Nisio / via Duca, via Girolamo Nisio, via Nazionale, via Wanda Bruschi-Gorjux, vico II piazza Capitaneo / prolungamento via Caputo, piazza Capitaneo, corso Vittorio Emanuele, vico XII corso Vittorio Emanuele, via La Croce (immissione su corso Vittorio Emanuele), via Colonnello Vitucci, vico VI via La Croce, via Caduti Palesini, via Modugno, vico IX via Modugno, via Dell’Olivo, via Luigia De Marinis, rotatoria viale Enzo Ferrari / Viale Gabriele D’Annunzio, vico VII largo Domenico Renna e Strada del Baraccone.