Ragazzi e adulti insieme per colorare (e fotografare) il murale contro la violenza di genere: il flash mob in piazza Balenzano

Il volto stilizzato di una donna, dove si alternano il buio della notte e il sereno del giorno. "Due paesaggi che stanno indicare il passaggio dall'oscurità, metafora della violenza, e la tranquillità. Anche le foglie rappresentano qualcosa: i pensieri cattivi che volano via" spiega Giuseppe D'Asta, l'artista barese che ha realizzato il murale in una nicchia di piazza Balenzano a Bari. Opera inaugurata nel pomeriggio con uno speciale flash mob, che si inserisce nel calendario di appuntamenti di 'Generare culture non violente', la rassegna promossa dall’assessorato al Welfare per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere.

A turno i presenti prima si sono fatti fotografate davanti all'opera, mentre l'hashtag '#generareculturenonviolente' è stato dipinto di rosso e di blu dai ragazzi dei centri di servizio alle famiglie di Carrassi e San Nicola. "E' la conclusione degli appuntamenti di novembre della rete Generare culture non violente - ricorda l'assessore al Welfare Francesca Bottalico - che ad oggi include 100 associazioni. Si parla della violenza di genere e discriminazioni a partire da linguaggi, in un percorso che vuole anche promuovere la gentilezza e la bellezza nei luoghi. E questo spazio dipinto da tutti ne è l'esempio più fulgido".