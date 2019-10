L'altalena sospesa nella notte stellata: a Triggiano il murales dedicato ai caduti di Nassirya

Diciannove alberi spezzati, in onore delle 19 vittime dell'attentato terroristico avvenuto il 12 novembre 2003 a Nassirya. Si intitola 'The endless river', il murales realizzato dall'artista Daniela Nitti nel Parco Caduti di Nassirya di Triggiano, commissionato dal Comune di Triggiano e curato dall'Associazione culturale Fillide.

Lungo i 40 metri di parete Nitti ha utilizzato una particolare metafora visiva: dal tronco di ogni albero, rappresentato come sospeso su uno sfondo di colore bianco privo di riferimenti spaziali, si dirama un cielo stellato sconfinato. Quest'ultimo è un elemento peculiare e ricorrente nelle opere dell'artista triggianese, già utilizzato anche in alcuni progetti realizzati a Bari. Al centro del cielo stellato, due bambine abbracciate su un'altalena simboleggiano la rinascita, riecheggiando poeticamente lo spirito delle 19 vite spezzate tragicamente sedici anni fa in Iraq.