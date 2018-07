La 'Venere nera' avvistata a Bari: atterraggio a sorpresa al Karol Wojtyla per Naomi Campbell

Abito traforato, cappellino e grossi occhiali da sole. Non è bastato il look total black a Naomi Campbell per passare inosservata al suo arrivo all'aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese questa mattina. La 'Venere Nera' - come racconta il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno - ha raggiunto il capoluogo pugliese da Londra e subito si è trovata davanti una ressa di fan in attesa di ricevere un suo autografo.

La modella è poi salita su un van nero, per raggiungere una destinazione ignota, così come il motivo del suo viaggio nel 'Tacco d'Italia'. L'ipotesi più probabile è quella della vacanza, che farebbe quindi aggiungere un nuovo nome - "una delle 50 donne più belle al mondo" secondo la rivista People - alla lista delle star ammaliate dalla Puglia.