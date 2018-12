Bari si prepara al Natale, un mese di eventi per le feste: concerti, artisti di strada e spettacoli

Un mese di eventi per le feste natalizie, incentrati sulla "suggestione 'Christmas town'". Ad organizzare il programma di iniziative sarà la Kiasso srls, aggiudicataria in via definitiva del lotto 1 (dell'importo di 70mila euro) della gara bandita dal Comune. Aggiudicato anche il lotto 3 (relativo al servizio di servizio di vigilanza del Villaggio di Babbo Natale, dei Mercatini natalizi e della Casa di “Bari Social Christmas” dell'importo di circa 33mila euro), andato alla Securpol Puglia.

Maselli: "Un cartellone variegato e coinvolgente"

“Sognavamo un Natale a Bari ricco di inventiva, pieno di colori, luci, affetti e solidarietà - commenta l’assessore alle culture Silvio Maselli – e anche quest'anno lo stiamo realizzando, grazie al coinvolgimento di un partner privato che ha vinto la gara pubblica e proposto un cartellone variegato e coinvolgente. Sarà un mese ricco di eventi che ci permetterà di attrarre i sempre più numerosi flussi turistici internazionali che scelgono Bari e di coinvolgere i baresi nel clima magico delle feste che prenderà avvio con l’appuntamento Nicolaiano del 6 dicembre”.

Bari 'città del Natale': il Villaggio in piazza Umberto

L’intero programma artistico sarà ispirato all'idea della 'Christmas town', pertanto - spiegano da Palazzo di Città - "sia l’animazione per i più piccoli sia gli spettacoli per gli adulti avranno un unico comune denominatore richiamato tanto dagli allestimenti quanto dal trucco e dai costumi degli artisti coinvolti". Confermato il format del Villaggio di Babbo Natale, in piazza Umberto, con un attore nei panni di Babbo Natale ad accogliere nella propria casa tutti i bambini che vorranno consegnargli le loro letterine; altre casette ospiteranno attività ludiche condotte da elfi che intratterranno i piccoli con attività laboratoriali di vario genere, tutte a tema natalizio, tra cui laboratori di riciclo creativo, lavoretti con carta e cartoncino, pittura creativa. Una delle casette questo Natale ospiterà una libreria: ogni giorno un elfo si occuperà di leggere una storia natalizia ai bambini che visiteranno il Villaggio, per promuovere la lettura e l’amore per i libri, mostrare che ogni libro può diventare gioco e punto di partenza di percorsi creativi, creare momenti di incontro e dialogo tra i bambini. Saranno anche allestiti mercatini di dolciumi e zucchero filato. Durante il periodo di permanenza del Villaggio di Babbo Natale, si susseguiranno diverse iniziative che vedranno coinvolti vari artisti di strada, impegnati a intrattenere grandi e piccoli con inattese peripezie, rese magiche grazie ad abiti stravaganti e trucchi di scena. Previsti complessivamente 21 spettacoli, 8 dei quali rappresentati dal Granteatrino “La Casa di Pulcinella”.

I concerti in piazza del Ferrarese

La rassegna musicale “Natalebarisuona” prevede una serie di concerti su un palco allestito in piazza del Ferrarese con band e gruppi completamente diversi tra loro per genere musicale e scenografia. Artisti pugliesi che in ogni esibizione sapranno regalare emozioni in musica non soltanto con brani tratti dal classico repertorio natalizio rivisitati in chiave jazz, pop, dixieland, dance, gospel, swing ecc, ma che allieteranno il pubblico con un repertorio vasto e sorprendente. Otto appuntamenti, due dei quali itineranti. Due concerti sono previsti anche al quartiere Sant'Anna.

La caccia al tesoro in piazza Umberto

La novità di questo Natale è rappresentata dalla Caccia al tesoro in realtà aumentata che settimanalmente sarà proposta a quanti vorranno parteciparvi. Il gioco consiste nel ricercare, attraverso il proprio smartphone, un contenuto di realtà aumentata presente tra i diversi elementi che caratterizzano piazza Umberto. Una volta individuato, si invierà una foto/registrazione ad un account twitter con #natalebari. Il primo video/foto ad essere ricevuto sarà quello vincente.

La prossima settimana i responsabili della ditta aggiudicataria incontreranno i rappresentanti degli uffici comunali coinvolti per stilare il calendario definitivo delle attività del Natale a Bari 2018 che andrà a completarsi e a integrarsi con gli altri appuntamenti previsti.