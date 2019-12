Natale, ecco il “regalo” di Confcommercio Bari-Bat: navetta gratuita e parcheggio dalla Fiera del Levante con il villaggio di San Nicola per il centro cittadino.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Arriva la navetta di Natale per vivere appieno l’atmosfera delle festività. L’iniziativa di Confcommercio Bari-BAT, riguarda la possibilità di visitare gratuitamente il Villaggio di San Nicola nella Nuova Fiera del Levante nei week end del 7-8-14-15 dicembre, per poi recarsi con una navetta, nel centro cittadino, senza auto. A partire da sabato 7 dicembre, il servizio navetta gratuito realizzato da Confcommercio Bari-BAT, garantirà il collegamento tra il parcheggio interno della Fiera del Levante e C.so Cavour (Camera di Commercio) e Via Manzoni. La navetta sarà attiva dalle ore 10.30 alle 20.30 con servizio continuativo ogni ora. Parcheggiare la propria auto e muoversi con la navetta sarà quindi il modo ideale per vivere appieno la grande emozione del Villaggio di San Nicola, per grandi e piccini, e i quartieri murattiano e libertà, nei giorni dello shopping natalizio e, soprattutto, raggiungere in modo agevole la meta desiderata. L’invito è rivolto a chiunque, non solo del capoluogo pugliese, ma anche della provincia, scelga la città di Bari, per vivere il Natale. Una volta parcheggiata l’auto nell’area della Fiera del Levante, sarà dunque possibile iniziare con la visita al borgo multietnico, ludico e didattico insieme, in cui adulti e bambini avranno la possibilità di conoscere e respirare la storia di San Nicola confrontandosi con le tradizioni dei Paesi che più lo amano e lo venerano, e poi, prendere la navetta. Una iniziativa accolta con grande soddisfazione dai commercianti baresi, come spiega Patrizia Lucamante Presidente Federmobili Confcommercio Bari-BAT e dell’Associazione Commercianti di via Manzoni e d’intorni - “siamo orgogliosi di ricevere attenzioni con questa iniziativa, anche perché l’associazione dei commercianti di via Manzoni, che rappresento, ha messo in strada un ampio programma di eventi legati al Natale e allo shopping che prenderà il via dal giorno dell’Immacolata. Tutte le strade saranno illuminate a festa, in modo da essere attrattive non solo per i residenti.” Della stessa opinione è Michelangelo Liuni, Presidente Nazionale Federazione Profumieri “Iniziativa molto positiva, perché lega la Fiera del Levante al centro cittadino e al commercio barese nel mese più atteso e più importante per le vendite del settore del commercio. Quindi che ben vengano”