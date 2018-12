Gospel, artisti di strada, sfilate e Santa Claus: stasera la notte natalizia dei commercianti di via Jacini

Dagli artisti di strada al concerto gospel, ma anche sfilata di moda, giochi per bimbi, crepes, pop corn e panini gourmet: via Stefano Jacini, nel quartiere San Pasquale di Bari, ospiterà, dalle 17.30, le iniziative dei commercianti della zona per animare le strade dello shopping in occasione del Natale. Santa Claus e gli elfi regaleranno palloncini ai più piccoli. Nei negozi si potrà brindare con spumante e panettone: “L’impegno dei commercianti del quartiere è encomiabile – spiega l'assessore cittadino al Commercio Carla Palone -, stanno dimostrando a tutta la città cosa significa amare la propria attività e come anche il commercio di vicinato possa diventare attrattivo per i residenti e per chi trascorre qualche ora nella nostra città. Grazie a queste iniziative i cittadini sono invogliati a scendere di casa, a stare per strada e magari anche ad acquistare i prodotti locali. Queste iniziative creano un legame tra commercianti e territorio alla base della nostra comunità. Per questo invito tutti i cittadini a frequentare le notti bianche e a sostenere i negozi cittadini”.

Venerdì prossimo ci sarà l'appuntamento con le Notti bianche del commercio nei quartieri Carrassi e San Pasquale, con la chiusura al traffico di via Pasubio, nel tratto compreso tra via Buccari e corso Benedetto Croce: due archi gonfiabili delimiteranno il Villaggio di Babbo Natale tra bancarelle, sparaneve, musica e l'immancabile Santa Claus che attenderà i bambini per la consegna delle letterine.