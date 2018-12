Santa Claus acrobatici distribuiscono caramelle e sorrisi: a San Francesco un Natale con il naso... all'insù

Babbi natale che si calano dal tetto è distribuiscono caramelle ai bambini: mattinata vigilia speciale e divertente nella chiesa San Francesco d'Assisi di Japigia, grazie all'abilità e alla simpatia degli operai di Edilizia Acrobatica, azienda specializzata in ristrutturazioni su corde e senza ponteggi, con modalità decisamente spettacolari nonché sicure, impegnata nel sociale e in numerosi progetti di beneficenza in favore di enti benefici ed ospedali. Si è trattato del primo evento di Edilizia Acrobatica nel capoluogo pugliese. Tre lavoratori vestiti da Santa Claus hanno effettuato acrobazie sulle facciate dell'edificio religioso, roteando con le funi, tra lo stupore e i sorrisi diverti dei presenti. Un modo insolito per far sentire l'atmosfera del Natale, da un'altezza...mozzafiato.

