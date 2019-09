Giochi di luci, un giardino incantato e un grande albero: ecco come sarà piazza del Ferrarese a Natale

Come sarà piazza del Ferrarese per Natale? In queste ore Amgas ha pubblicato l'avvisto per l'allestimento della piazza e gli eventi natalizi. L'appalto, che dovrà garantire un cartellone di appuntamenti dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, ammonta a 190mila euro.

Giardino incantato, albero di Natale e videomapping

Il bando prevede l’allestimento di un giardino temporaneo in piazza del Ferrarese "con l’idea di dar vita a un vero e proprio giardino incantato che emozioni il pubblico e coinvolga i più piccoli". Il progetto dovrà quindi proporre "un’ambientazione fiabesca in grado di creare un’atmosfera magica attraverso luci, decorazioni e simboli del Natale, all’interno di un’area verde composta da alberi vari, abeti, arbusti, agrifogli e piante di varie specie. Il giardino dovrà contenere elementi della tradizione inseriti però in una scenografia creativa". "Al centro dell’allestimento, che dovrà interessare tutta la piazza, ci sarà l’albero di Natale, di proprietà di Amgas, alto circa 14 metri per un diametro di 4 metri, per la cui illuminazione saranno impiegate circa 60.000 lampade a led con effetti luminosi caldi. La realizzazione del palo e l’installazione di diffusori sonori per le canzoni natalizie completeranno l’offerta". Sarà cura dell’aggiudicatario provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell’intera area per l’intero periodo indicato. Tra le iniziative previste, anche il video mapping che nelle ore serali proietterà immagini o luci artistiche sui palazzi di piazza Ferrarese.

Spettacoli musicali e infopoint

Sono richieste, inoltre, la progettazione e la realizzazione di spettacoli musicali a tema natalizio da organizzare in piazza del Ferrarese durante l’accensione dell’albero, in programma il 6 dicembre, e nelle giornate dell’8, 22, 24 e 31 dicembre. Infine, è richiesto l’allestimento di un info point (15/18 metri quadri di superficie per un’altezza non minore di 2,5 metri) perfettamente integrato nel giardino e in grado di ospitare gli operatori di Amgas.

"La nostra idea è far sì che siano festività natalizie all’insegna del calore e dell’energia - commenta Giovanni Marzulli -, ed è questa la ragione per cui Amgas rinnova anche quest’anno il suo impegno al fianco dei cittadini baresi e dell’amministrazione comunale, per rendere il Natale più bello e suggestivo. L’obiettivo dell’azienda è quello di rafforzare il legame con i cittadini, con l’intento di restituire al territorio parte dell’investimento in termini di fiducia che ogni anno i baresi le confermano. Durante l’intero periodo saranno numerose anche le iniziative organizzate nell’info point allestito in piazza, dove i cittadini avranno la possibilità di conoscere i servizi promozionali dell’azienda municipale del gas".

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda solo ed esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica entro le ore 12 del prossimo 12 ottobre. Tutti i dettagli dell’avviso sono disponibili a questo link.