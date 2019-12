Natale di solidarietà, il bel gesto dei poliziotti baresi: rinunciano ai buoni pasto per donare generi alimentari ai più bisognosi

Donati generi alimentati per quasi 16mila euro: gli agenti, in servizio a Bari e provincia, hanno scelto di non utilizzare circa tremila ticket maturati nell'anno destinandoli all'iniziativa benefica