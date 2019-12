La cucina pugliese è ancora regina sulla stampa internazionale: National Geographic racconta i 'piatti imperdibili'

La Puglia continua a far parlare di sé sulla stampa internazionale per la sua gastronomia. Dopo il pezzo del New York Times sulla 'guerra delle orecchiette', è la rivista di viaggi National Geographic a raccontarne i piatti tipici nel pezzo intitolato 'What they're eating in Puglia' (cosa mangiano in Puglia). Cinque in particolare gli alimenti della 'cucina povera pugliese' selezionati dalla rivista, definiti "imperdibili": la Focaccia pugliese, la Mozzarella pugliese, il vino, le orecchiette con le cime di rapa e i frutti di mare.

C'è anche un piatto tipicamente barese, quindi, come le orecchiette con le cime di rapa, "possibilmente l'archetipo del piatto pugliese - scrive il giornalista - La ricetta classica usa pezzi di pane fritti nell'aglio e salati con peperoncino e forse con alcune acciughe secche, per dare alla pasta un tocco di sapore al posto del parmigiano (nel passato troppo costoso per avere spazio nei menu della cucina povera pugliese). Il capoluogo è poi citato anche nella parte dedicata ai frutti di mare: "il Crudo bagnato nell'olio di oliva è un'esperienza pugliese da non perdere, soprattutto a Bari, dove si dice che il crudo sia nato". E l'articolo prosegue poi con alcuni suggerimenti di locali a Laterza in cui provare queste specialità.