Quattro cuochi baresi al top con la Nazionale Italiana alle Olimpiadi della cucina: è medaglia d'oro

Ci sono anche 4 chef baresi neella Nazionale Italiana Cuochi che ha sbaragliato la concorrenza agli Ika Culinary Olympics di Stoccarda, la più grande competizione mondiale di cucina: il team azzurro ha infatti vinto la medaglia d'oro nella categoria Ristorante delle nazioni.

Gli chef italiani hanno deliziato la giuria preparando un menu di tre portate composto da uno starter, un main course e un dessert per 110 persone. Nella squadra vincitrice hanno ben figurato, Pierluca Ardito (Bari) team chef Ristorante delle Nazioni - Team chef Chef's Table, Francesco Cinquepalmi (Bari) chef allo starter Ristorante delle Nazioni - finger food Chef's Table, Giuseppe Marvulli (Altamura) chef pastry petit four Chef’s Table, Francesco Locorotondo (Alberobello) plonger Ristorante delle Nazioni assistente cucina.