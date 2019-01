Maltempo e neve nel Barese: servizio ridotto per i treni Fal

Per la serata di oggi, 3 gennaio, è atteso un peggioramento delle condizioni meteo su tutto il territorio del Barese, con possibili nuove nevicate il rischio della formazione di ghiaccio. Per questo, Ferrovie Appulo Lucane informa che nelle giornate di domani e dopodomani, 4 e 5 gennaio, tra Bari e Matera sarà effettuato un programma ferroviario straordinario ridotto, in sostituzione di quello attualmente in vigore. Quanto al servizio automobilistico, dall'azienda fanno sapere che "la situazione è in continuo aggiornamento parallelamente alla situazione meteorologica, pertanto si invitano gli utenti a consultare orari e comunicazioni di servizio sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook e sulla App Fal".

Qui gli orari dei treni previsti per domani: orario-straordinario-4-e-5-gen-2019





