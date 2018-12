Primi fiocchi di neve nel Barese: la magia della Murgia imbiancata

Le campagne dell'Alta Murgia imbiancate. Uno spettacolo che non siamo soliti vedere tutti i giorni in Puglia e che, complice l'abbassamento delle temperature, è stato regalato in mattinata a passanti e automobilisti nel Barese. I primi scampoli di inverno si erano avuti già ieri con le grandinate, il maltempo serale e la discesa della colonnina di mercurio hanno invece portato i fiocchi di neve in molte aree del sud Barese, catturate da smartphone e macchine fotografiche.

Cassano, Altamura, Gravina, ma anche le aree più limitrofe come la stazione di Pescariello, sono state invase da un manto bianco di neve, che potrebbe aumentare con il passare delle ore. Un quadretto che farà sicuramente la gioia di adulti e bambini. Chi non gioirà saranno invece gli agricoltori, che dovranno iniziare a fare la conta dei danni se le gelate proseguiranno anche nei prossimi giorni nei campi della Provincia.