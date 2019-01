Possibili gelate nella notte, poi temperature in rialzo: la neve si allontana ma arriva la pioggia

Il peggio è ormai alle spalle. Nel corso di questa giornata, in cui ha fatto capolino il sole, la situazione nelle zone del Barese interessate dalla neve è gradualmente tornata alla normalità, anche dal punto di vista della viabilità.

Secondo l'ultimo bollettino meteo diffuso dalla Protezione civile, nevicate e gelate notturne saranno ancora possibili nelle prossime ore a quote collinari, ma comunque le temperature "tenderanno ad un generale rialzo". Per domani però, giorno dell'Epifania, a Bari dovrebbe arrivare la pioggia, come riporta ilMeteo.it.

Un nuovo calo delle temperature è previsto invece da lunedì, quando, si legge nel bollettino della Protezione civile regionale, "un nuovo impulso perturbato interesserà le regioni del medio e basso Adriatico e quelle meridionali".